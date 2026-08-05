Presentazione ufficiale per Nicola Leali, nuovo portiere dell'Hellas, arrivato al Verona dal Genoa.

Giocatore di lunga esperienza, di ritorno in B dopo le ultime stagioni in rossoblù, ha parlato della sua scelta e del passaggio all'Hellas: "Verona per me è una tappa importante. Ho scelto l’Hellas per la piazza e per l’ambizione e gli stimoli che mi sono stati trasmessi. È stato importante sentire la volontà della società di avermi qua. Sono qui con la voglia di aiutare la squadra per crescere tutti insieme".

Poi: "Stiamo lavorando molto forte e molto bene, come dobbiamo fare per tutta la stagione. Stiamo cercando di creare una squadra e un gruppo per seguire ciò che ci chiede Baroni. Questo è il giusto ambiente per trovare quel che cerco».