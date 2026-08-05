"Hellas Verona FC comunica che venerdì 7 agosto alle ore 16.30 allo 'Sporting Center Paradiso' di Castelnuovo del Garda, i gialloblù affronteranno la Cremonese nella quinta amichevole della stagione".

Dopo i primi 4 test di stagione con squadre dei campionati dilettanti e di Serie C, il Verona alza la posta nella prossima amichevole, avvicinandosi il debutto ufficiale di Coppa Italia il 16 agosto al Bentegodi con la Virtus Entella.

A sfidare la squadra di Baroni sarà dunque un'altra delle retrocesse della scorsa stagione e probabili concorrenti per la promozione, rimasta sotto la guida di Marco Giampaolo.

La Cremonese riempie così il vuoto lasciato dall’amichevole con l’Obermais/Maia Alta, annullata per ragioni organizzative. Nelle partite amichevoli disputate fino a questo momento al al “Soldi” di Cremona contro la Giana Erminio i grigiorossi che hanno vinto 4-0. Gli altri due test, invece, sono andati in scena a Ronzone durante il ritiro e si sono conclusi entrambi con un pareggio: prima l’1-1 contro il Cittadella, poi lo 0-0 contro il Lumezzane.