Marco Baroni ha inviato un messaggio ai tifosi dell'Hellas attraverso i canali social del club gialloblù.

Ha detto il tecnico, che ieri ufficialmente è tornato ad essere l'allenatore del Verona dopo aver guidato la squadra del 2023-2024: "Ciao tifosi gialloblù. Sono Marco Baroni e sono ritornato. Sono passati tre anni ma è come se non avessimo mai interrotto il nostro rapporto. Sono motivatissimo, veramente, per una sfida che dobbiamo sostenere tutti insieme. Stateci vicini, a me, al mio staff, alla società. Vi aspettiamo e intanto venite numerosi a Folgaria a salutarci".

Il Verona sarà in ritiro nella località trentina dal 12 al 26 luglio.