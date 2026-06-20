Il Verona è alla ricerca di un nuovo portiere, dato che Lorenzo Montipò dovrebbe lasciare la squadra, con il Venezia come possibile destinazione. Il club gialloblù sta cercando rinforzi per il nuovo allenatore, Marco Baroni, e secondo Sky Sport, il principale candidato per il ruolo è Nicola Leali, attualmente al Genoa.

Dopo 3 stagioni passate in rossoblù il futuro del portiere classe 1993 potrebbe essere all'Hellas. Nella scorsa stagione Leali ha collezionato 24 presenze tra campionato e Coppa Italia, con lo spazio che per l'ex Ascoli si è ridotto dopo l'arrivo di Bijlow nello scorso mercato di gennaio.