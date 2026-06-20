La settimana prossima sarà completato l'ingaggio del giocatore svizzero
La settimana prossima Leorat Bega si sottoporrà alle visite mediche con il Verona per dopo firmare il contratto con l'Hellas.
Il giocatore svizzero, con passaporto kosovaro, si legherà al club gialloblù con un triennale, accordo in scadenza il 30 giugno 2029.
Il centrocampista arriva da svincolato, a parametro zero dallo Stade Nyonnais.
Sarà il primo ingaggio per il prossimo Verona condotto da Marco Baroni, il suo arrivo verrà ufficializzato tra pochi giorni.
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