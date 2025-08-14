hellas1903 news Arriva l’offerta degli Wolves per Tchatchoua, le cifre

Arriva l’offerta degli Wolves per Tchatchoua, le cifre

Trattativa serrata, presto si può chiudere
Redazione Hellas1903

Il Wolverhampton vuole chiudere per Jackson Tchatchoua. Alfredo Pedullà aggiorna sui dettagli dell'offerta presentata dal club di Premier per l'esterno: 12 milioni. Una somma che con tutta probabilità accontenterà il Verona, che cercherà l'aggiunta di qualche bonus. La trattativa è serrata e presto potrebbe arrivare la fumata bianca.

