Il Wolverhampton vuole chiudere per Jackson Tchatchoua. Alfredo Pedullà aggiorna sui dettagli dell'offerta presentata dal club di Premier per l'esterno: 12 milioni. Una somma che con tutta probabilità accontenterà il Verona, che cercherà l'aggiunta di qualche bonus. La trattativa è serrata e presto potrebbe arrivare la fumata bianca.
hellas1903 news Arriva l’offerta degli Wolves per Tchatchoua, le cifre
gazzanet
Arriva l’offerta degli Wolves per Tchatchoua, le cifre
Trattativa serrata, presto si può chiudere
