Baldanzi: “Alla Roma sto bene, finché sarò qui darò il massimo”

A Dazn il trequartista, per il quale sembra probabile il trasferimento al Verona a gennaio, alla domanda se per lui sia più importante rimanere alla Roma o andare altrove a giocare più minuti, risponde: "Non saprei cosa dire. Non lo so, ma so al cento per cento che finché sarò qui, finché la Roma deciderà che sono qui darò il massimo per chi mi ha preso, per chi mi ha scelto e per chi mi dà fiducia ogni domenica".

In conferenza stampa, poi, Baldanzi ha aggiunto: "Da quando sono qua mi sono sempre trovato benissimo. Io sto molto bene alla Roma e ho sempre dato il massimo per questa squadra. In termini realizzativi posso fare meglio ma ho sempre fatto il massimo anche a livello di prestazioni e allenamenti".