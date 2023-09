Baroni: “Abbiamo mostrato carattere nelle difficoltà, sono contento”

L'allenatore del Verona: "Per noi fare punti in questo momento è davvero importante"

Non è stato facile stasera perché abbiamo dovuto gestire tre infortuni (Doig, Folorunsho e Magnani, ndr) con dei sostituti appena arrivati, ragazzi che sono qui da poco. La squadra ha avuto carattere nelle difficoltà, mi è piaciuto lo spirito, è stata una cosa importante e sono contento. Doig ha una distorsione importante ma non grave. Abbiamo tenuto in campo Magnani e Dawidowicz che erano in difficoltà fisica con spirito di sacrificio e compattezza. Sono cose che ti danno convinzione. Quest'anno sarà un campionato difficile, tutti si sono rinforzati, c'è un livello più alto. Per noi fare punti in questo momento è davvero importante. Col Milan? Sono partite che ci stimolano e che spero ci servano a crescere".