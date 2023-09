Baroni: “Peccato perchè era una partita alla nostra portata”

"Il risultato è frutto dei nostri errori, abbiamo preso gol su palla persa nostra e ciò non deve avvenire. La squadra si è spesa e abbiamo alzato il livello qualitativo ma non abbiamo ancora tutti i giocatori al meglio della condizione. Dopo l'1-1 ho avuto la sensazione che potessimo addirittura vincerla. Loro sono stati più bravi. E un momento non facile con l'arrivo di giocatori non al top, abbiamo giocatori che sono appena rientrati da infortuni, quindi mi aspettavo un leggero calo di condizione. Ho visto cose buone. La palla persa va gestita meglio, con maggiore equilibrio. C'è da lavorare ma ho visto anche cose positive.