Belghali in nazionale, la convocazione dell’Algeria

Il giocatore chiamato dal ct Petkovic per le amichevoli con Zimbabwe e Arabia Saudita
Nuova convocazione in nazionale per Rafik Belghali.

Il giocatore del Verona è stato chiamato dal ct dell'Algeria, Vladimir Petkovic, per i prossimi impegni.

In programma ci sono due amichevoli, con Zimbabwe e Arabia Saudita. L'Algeria è già qualificata per i prossimi Mondiali.

Belghali è stato selezionato per la scorsa tornata di gare, debuttando con la Somalia per essere poi impiegato anche con l'Uganda.

