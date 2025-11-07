Belghali in nazionale, la convocazione dell’Algeria

Nuova convocazione in nazionale per Rafik Belghali.
Il giocatore chiamato dal ct Petkovic per le amichevoli con Zimbabwe e Arabia Saudita
Il giocatore del Verona è stato chiamato dal ct dell'Algeria, Vladimir Petkovic, per i prossimi impegni.
In programma ci sono due amichevoli, con Zimbabwe e Arabia Saudita. L'Algeria è già qualificata per i prossimi Mondiali.
Belghali è stato selezionato per la scorsa tornata di gare, debuttando con la Somalia per essere poi impiegato anche con l'Uganda.
