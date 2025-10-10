Nazionali, 90 minuti per Belghali e Kastanos, fermo Bradaric

Titolari e 90 minuti in campo nelle gare di ieri sera per le qualificazioni ai Mondiali Rafik Belghali con l'Algeria (debutto per lui) contro la Somalia (3-0 per la nazionale algerina) e Grigoris Kastanos in Cipro-Bosnia 2-2. A riposo, invece, Bradaric con la Croazia. L'esterno gialloblù è rimasto in tribuna.