Titolari e 90 minuti in campo nelle gare di ieri sera per le qualificazioni ai Mondiali Rafik Belghali con l'Algeria (debutto per lui) contro la Somalia (3-0 per la nazionale algerina) e Grigoris Kastanos in Cipro-Bosnia 2-2. A riposo, invece, Bradaric con la Croazia. L'esterno gialloblù è rimasto in tribuna.
hellas1903 news Nazionali, 90 minuti per Belghali e Kastanos, fermo Bradaric
gazzanet
Nazionali, 90 minuti per Belghali e Kastanos, fermo Bradaric
Esordio con vittoria per l'algerino dell'Hellas
© RIPRODUZIONE RISERVATA