Continua la preparazione del Verona in vista della partita con il Pisa.
Verona verso il Pisa, il punto sui gialloblù
Verona verso il Pisa, il punto sui gialloblù
Continua la preparazione dell'Hellas in vista della gara dell'Arena Garibaldi
I gialloblù, dopo la pausa del campionato, torneranno a giocare sabato 18 ottobre, alle 15, all'Arena Garibaldi.
I nazionali torneranno ad allenarsi allo Sporting Center Paradiso a metà della settimana prossima.
A piena disposizione Valentini e Mosquera, vicino al recupero Harroui, sarà ancora out Al-Musrati, atteso al rientro a inizio novembre.
