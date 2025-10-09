hellas1903 news Verona verso il Pisa, il punto sui gialloblù

gazzanet

Verona verso il Pisa, il punto sui gialloblù

Verona verso il Pisa, il punto sui gialloblù - immagine 1
Continua la preparazione dell'Hellas in vista della gara dell'Arena Garibaldi
Redazione Hellas1903

Continua la preparazione del Verona in vista della partita con il Pisa.

I gialloblù, dopo la pausa del campionato, torneranno a giocare sabato 18 ottobre, alle 15, all'Arena Garibaldi.

I nazionali torneranno ad allenarsi allo Sporting Center Paradiso a metà della settimana prossima.

A piena disposizione Valentini e Mosquera, vicino al recupero Harroui, sarà ancora out Al-Musrati, atteso al rientro a inizio novembre.

 

Leggi anche
Nazionali, stasera i primi 3 gialloblù in campo
Gagliardini: “Verona, ci vuole fiducia. Dobbiamo andare forte”

© RIPRODUZIONE RISERVATA