Gagliardini: “Verona, ci vuole fiducia. Dobbiamo andare forte”

Il centrocampista: "All'Hellas mi ha chiamato Sogliano. Zanetti è intelligente, parla con i giocatori"

Redazione Hellas1903 9 ottobre - 08:03

Roberto Gagliardini è stato intervistato dal "Corriere di Verona".

Il centrocampista dell'Hellas ha parlato del momento gialloblù. Dice: "Bisogna mantenere alta la fiducia. Inizia ad aumentare la pressione, si parla di questi gol che mancano. Io credo che si debba andare sempre forte, perché poi sono cose che ti ritrovi in partita”.

Aggiunge: "Zanetti? È molto intelligente, parla con i giocatori. È giovane e deve confrontarsi con un ambito particolare, visto che allena usando l’inglese, la lingua impiegata nello spogliatoio, e questa può essere una difficoltà, ma il messaggio che vuole mandare viene ricevuto”.

Sul suo arrivo al verona, Gagliardini spiega: "Da chi sono stato chiamato? Da Sean Sogliano, mi ha detto che cercavano un centrocampista ma che c’era da aspettare. Mi prendo due giorni in cui non mi alleno, vado in montagna con la mia famiglia. Alla mattina apro il telefono e leggo che Akpa-Akpro al Verona… Una mazzata (sorride, ndr). E invece… Mi manda un messaggio il mio procuratore (Beppe Riso, ndr) e mi dice che il Verona mi vuole vedere, di presentarmi al campo. Prendo e arrivo qui, dopo pochi giorni l’okay. Venerdì ho firmato”.

L'intero articolo sul giornale in edicola.