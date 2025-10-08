San Siro impegnato per le Olimpiadi, Milan-Como si gioca in Australia

Era nell’aria e ora è ufficiale: la partita tra Milan e Como si disputerà a Perth, in Australia, per la quinta giornata di ritorno di Serie A. Il match è in programma per il weekend tra il 7 e l’8 febbraio 2026. La data e l’orario...

Stefano Viafora Editore hellas1903.it 8 ottobre 2025 (modifica il 8 ottobre 2025 | 15:51)

Era nell'aria e ora è ufficiale: la partita tra Milan e Como si disputerà a Perth, in Australia, per la quinta giornata di ritorno di Serie A. Il match è in programma per il weekend tra il 7 e l’8 febbraio 2026. La data e l’orario della partita, infatti, non sono ancora stati comunicati. In quei giorni lo stadio San Siro sarà inagibile a causa delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. Decisione storica: per la prima volta un match del campionato di serie A italiano si giocherà all'estero. Sarà il primo di una lunga serie o si tratterà di un unicum assoluto?

Ceferin contrario, ma non si opporrà — Il presidente della Uefa Aleksander Ceferin è il maggior oppositore all’iniziativa, ma per ora sembra aver accantonato la sua ostilità. «Le partite di campionato dovrebbero essere giocate in casa; qualsiasi altra decisione priverebbe i tifosi più fedeli e introdurrebbe potenzialmente elementi distorsivi nelle competizioni», ha osservato il n.1 della Uefa. «Sebbene sia deplorevole dover rinunciare a queste due partite, questa decisione è eccezionale e non deve essere considerata un precedente», ha sottolineato. «Il nostro impegno è chiaro: proteggere l’integrità dei campionati nazionali e garantire che il calcio rimanga ancorato al suo ambiente di casa».