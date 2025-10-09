Nazionali, stasera i primi 3 gialloblù in campo

Primi impegni con le Nazionali per tre gialloblù del Verona.
Belghali, Bradaric e Kastanos con Algeria, Croazia e Cipro
Belghali, Bradaric e Kastanos scenderanno in campo con Algeria, Croazia e Cipro per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Questo il programma:
RAFIK BELGHALI (Algeria)
Somalia-Algeria | 09/10, Bir El Djir (Algeria) alle ore 18.00.
DOMAGOJ BRADARIC (Croazia)
Repubblica Ceca-Croazia | 09/10, Praga (Repubblica Ceca) alle ore 20.45.
GRIGORIS KASTANOS (Cipro)
Cipro-Bosnia Erzegovina | 09/10, Larnaca (Cipro) alle ore 20.45.
