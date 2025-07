Biraghi nella bufera, risponde male a un bambino. Tifosi del Torino infuriati

Il centrocampista non è nuovo a episodi contestati, ne sa qualcosa il Verona

Spiacevole episodio al Filadelfia di Torino. Nelle scorse ore è apparso in rete un video nel quale Cristiano Biraghi, "al termine dell’allenamento a porte aperte dello scorso 12 luglio, mentre stava firmando autografi, ha avuto uno scambio di battute con un giovane tifoso, poco più che un bambino a giudicare dalla voce. "Biraghi lo vinciamo un derby?", è stata la domanda posta al terzino granata. "Eh, proviamo", la risposta prima di essere incalzato ancora dal giovanissimo sostenitore granata: "Come proviamo? Lo dobbiamo vincere". È a quel punto che il difensore, con un tono di voce che è parso stizzito, ha dato la risposta che ha scatenato la reazione di chi ha visto il video: "Vuoi giocare tu per noi? Se ce lo fai vincere ti facciamo giocare"" (da Tuttosport).