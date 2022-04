Verona, Bocchetti: “Barak, Caprari e Simeone chiamiamoli campioni”

Il tecnico gialloblù: "Debutto con una vittoria, da Tudor ho solo da imparare"

"Ho esordito in panchina con tre punti - dice Bocchetti - e sono molto contento. Devo fare un elogio a tutti, il Verona è un grande grande gruppo, chi ha giocato meno ha dimostrato che è da Hellas, sono molto soddisfatto, abbiamo saputo anche soffrire: nella seconda parte di stagione siamo stati più bravi in questo aspetto. Il tridente d'attacco? Barak, Caprari e Simeone sono tre campioni. Andare in doppia cifra in A non è cosa da poco, complimenti a loro e agli altri che li hanno supportati. La mia esperienza di secondo di Tudor? Gli sono grato, sono orgoglioso di lavorare con lui, da lui ho solo da imparare".