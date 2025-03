Calvarese: “Su Bradaric il contatto c’è, Valentini rosso giusto, gol di Mosquera dubbio”

L'ex arbitro analizza gli episodi chiave di Verona-Bologna

L'ex arbitro Gianpaolo Calvarese analizza gli episodi chiave di Verona-Bologna sul proprio sito calvar.it. Questa la sua analisi:

"80′ – Il gol di Mosquera è col braccio? Sul gol dell’1-2 del Verona, silent check del VAR per stabilire se la rete sia stata segnata con il braccio. Alla fine viene confermata la regolarità.

Se da parte di Mosquera ci fosse un tocco di braccio, sarebbe stato punibile. Tutto sta nel punto di contatto, che evidentemente è stato valutato come la sola ascella, ma francamente i dubbi rimangono.

70′ – Espulso Valentini per doppia ammonizione. Corretto il doppio cartellino giallo per Nicolas Valentini: fa bene Rapuano ad ammonirlo sull’intervento su Ndoye, così come era giusto dopo pochi minuti del primo tempo il giallo per un fallo su Ferguson.

28′ – Bradaric giù in area di rigore, l’Hellas chiede rigore. Forti proteste veronesi per un contatto in area di rigore tra Ferguson e Bradaric. L’esterno si invola sulla linea di fondo verso l’area piccola, va giù e dalle immagini si vede un contatto col piede di Ferguson. Rapuano lascia proseguire, e il VAR con un silent check avalla la sua decisione.

Confesso che dalle immagini live ho avuto l’impressione che si trattasse di un rigore netto: Bradaric sterza e va giù, il contatto c’è, è oggettivo. Vista la dinamica, avrei preferito che Rapuano dal campo fischiasse rigore. Io credo che il VAR non sia intervenuto perché le immagini non chiariscono fino in fondo se il colpo di Ferguson avvenga prima o in concomitanza rispetto all’inizio della scivolata del calciatore gialloblù".