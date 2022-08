Cioffi: “Arrabbiati per il risultato ma fiduciosi. Un netto passo avanti, ora l’Empoli”

I giovani? "In Inghilterra si dice "Good enough, old enough". Se li schiero non ho dubbi, e loro nemmeno. Terracciano è stato bravissimo, come Coppola. Peri i nuovi non era facile: Hien ha fatto un solo allenamento, e oggi è stato catapultato dentro la partita. Gli ho chiesto se ci fosse con la testa, e mi ha dato conferme. Anche Doig ha fatto bene, ha un potenziale incredibile, è un grande crossatore e finalizzatore, verranno fuori le sue caratteristiche, come quelle di Cortinovis".