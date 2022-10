Cioffi: “Sconfitta amara, ma oggi ho visto gioco e identità. Il rigore non concesso…”

Il tecnico del Verona: "Tocca a me trovare una soluzione rispetto a ciò che non funziona"

"Esco con l'amaro in bocca da questa partita, io mi focalizzo sulle prestazioni contro Udinese, Fiorentina, Lazio e Salernitana. Oggi ho visto identità e gioco. Si può dire che nel primo tempo abbiamo fatto un palleggio sterile, ma la Salernitana ha segnato alla prima occasione. Volevamo vincere, l'episodio del rigore ha cambiato la gara e mi lascia pensare a ciò che poteva essere e non è stato così come l'episodio di Candreva. Non fa parte della mia mentalità parlare di queste cose, a me tocca trovare una soluzione rispetto a ciò che non funziona".