Cissè, la Roma si informa per il giocatore in gol già 6 volte col Catanzaro

Il centrocampista attira l'attenzione del club giallorosso mentre sta disputando una grande stagione in B

Redazione Hellas1903 23 dicembre 2025 (modifica il 23 dicembre 2025 | 12:05)

La Roma ha chiesto informazioni per Alphadjo Cissè, centrocampista offensivo diciannovenne del Verona in prestito al Catanzaro, dove sta giocando da grande protagonista: finora ben sei i gol segnati alla prima stagione da professionista in Serie B. A riportarlo è tuttomercatoweb.com.

L'intenzione del Verona è però quella di lasciarlo in prestito fino alla fine della stagione in Calabria. "Andare a Catanzaro è stata la scelta giusta - aveva detto Cissè qualche settimana fa - ho avuto quella continuità che non ho avuto lo scorso anno a Verona. Ora, come tutti i miei compagni, vogliamo dimostrare le nostre qualità”.

Cissè ha anche debuttato il 14 novembre scorso con la Nazionale Italiana Under 21. Nella formazione di Aquilani gioca come centrocampista offensivo o come seconda punta, e ha già messo a frutto il suo grande istinto per il gol, anche dalla distanza con colpi di grande classe.

L'Hellas, nella scorsa stagione, dopo un anno da protagonista assoluto in Primavera (16 gol e 2 assist) lo tenne sempre in panchina (7' giocati) per poi cederlo in prestito il 1 agosto scorso nel club cadetto giallorosso. Ora un altro club con gli stessi colori, ma più prestigioso, lo sta cercando, e non sarà certo l'unico a farlo.