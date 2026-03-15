De Rossi: “Non era facile, sono contento. Vicino al Verona? Mai stato”

L'allenatore del Genoa: "Non siamo stati molli dopo il primo gol"

Redazione Hellas1903 15 marzo - 15:19

Daniele De Rossi commenta in conferenza stampa la vittoria del Genoa a Verona.

"Sono contento, venire qui non era facile, se fossimo stati molli il Verona poteva ribaltarci. Il Verona è una squadra viva, la vittoria che hanno fatto a Bologna può averci aiutati a mantenere l'attenzione.

I cambi hanno pagato? I cinque cambi sono così, anche loro avevano cambi interessanti come Suslov e Belghali. Ma noi abbiamo messo belle frecce. Loro riuscivano a chiuderci bene, c'era vento, è entrato un giocatore che ha fatto una giocata diversa dalle altre. Loro sono contropiedisti nati, non potevamo permetterci di prendere sei contropiede per tempo.

Mai stato vicino al Verona? No, mai stato vicino. Zanetti e Sammarco sono miei amici e quando ci sono amici in panchina chiedo al mio procuratore di non chiamare. Poi se ci chiamano i club allora andiamo. Stimo particolarmente Sogliano, ogni volta che ci incrociamo litighiamo ferocemente, ma perché è come me. Mi sembra uno che difende i propri allenatori dando serenità".