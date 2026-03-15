Montipò 4
gazzanet
Pagelle, disastro Montipò, Orban fuori dal gioco, Belghali senza sprint
Scavalcato dal tiro di Vitinha, l’errore è decisivo. Non ci arriva su Ostigard. Giornata disastrosa.
Nelsson 5,5
Prestazione da compitino, appena deve fare di più si perde con il resto della squadra.
Edmundsson 5,5
Di nuovo schierato da perno centrale della difesa. Gioca con tenacia, ma si fa sorprendere Ostigard sul 2-0.
Valentini 5,5
Rientra dal via. Non appare sicuro, non mostra quella personalità che pure avrebbe.
Oyegoke 5,5
Alla terza partita di fila da titolare. Viene ammonito subito, controlla sulla destra senza mai sterzare. Esce dopo un tempo.
Akpa Akpro 6
Ci mette carica, gioca con generosità. La sua dedizione non basta a un Verona smarrito.
Gagliardini 5,5
Più attento in copertura che efficace in fase di costruzione. Andamento lento.
Harroui 5
Non trova ritmo. Cerca di accelerare ma non ci riesce. Prova incerta, non aggiunge qualità alla squadra.
Frese 5,5
Torna sulla fascia sinistra. Si muove con ordine, però non spinge mai.
Bowie 5
Si fa sentire, ma non ha appoggio. Così finisce per sgonfiarsi, fermandosi a qualche raro tentativo.
Orban 4,5
Rimane fuori dal gioco. Non entra in partita, tocchi pochi palloni e mai in maniera utile.
Belghali 5
Ingresso senza sprint, perde palla nell’azione del gol del Genoa.
Suslov 5,5
Nervoso, non incide.
Sarr ng
Mosquera ng
Sammarco 5
A Bologna si era visto un Verona coraggioso, con il Genoa, invece, l’Hellas è una squadra intimorita, priva di iniziativa e senza coraggio. Arriva così una sconfitta che nasce da errori e distrazioni gravi e che riporta il Verona al destino della Serie B.
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