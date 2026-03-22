Edmundsson: “Resto al Verona in caso di B? Deciderà la società”

Il difensore: "La Serie A è molto difficile, mi sto adattando anche grazie ai miei compagni"

"Ho firmato per il Verona perché gioco in un campionato competitivo come quello italiano - dice il difensore arrivato a gennaio - cerco di dare sempre il massimo in ogni partita.

In caso di Serie B rimarrei all'Hellas? Ho un contratto di tre anni e mezzo quindi tutto è nelle mani della società.

Mi aspettavo così la Serie A? La Serie A è un campionato tanto difficile quanto competitivo. Mi sto riadattando molto però, e, grazie ai miei compagni, sto crescendo molto partita dopo partita".