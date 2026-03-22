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Edmundsson: “Resto al Verona in caso di B? Deciderà la società”

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Il difensore: "La Serie A è molto difficile, mi sto adattando anche grazie ai miei compagni"
Redazione Hellas1903

Andrias Edmundsson si presenta in conferenza stampa alla New Balance Arena dopo la sconfitta del Verona con l'Atalanta per 1-0.

"Ho firmato per il Verona perché gioco in un campionato competitivo come quello italiano - dice il difensore arrivato a gennaio - cerco di dare sempre il massimo in ogni partita.

In caso di Serie B rimarrei all'Hellas? Ho un contratto di tre anni e mezzo quindi tutto è nelle mani della società.

Mi aspettavo così la Serie A? La Serie A è un campionato tanto difficile quanto competitivo. Mi sto riadattando molto però, e, grazie ai miei compagni, sto crescendo molto partita dopo partita".

 

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