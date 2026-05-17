Paolo Sammarco interviene in conferenza stampa dopo la partita del Verona con l'Inter.

"L'esperienza col Verona in prima squadra per me è stata importante, ringrazio la società e il direttore. A volte mi sono sentito un po' da solo ma i ragazzi hanno mostrato sempre grande attaccamento. Gli infortuni hanno inciso, si poteva fare meglio anche nella mia gestione, sicuramente.

Chi può essere il giocatore giusto per la prossima stagione? Fare nomi non è mai bello ma ci sono ragazzi pronti per un campionato difficile. Chi rimarrà dovrà essere focalizzato sull'obiettivo.

L'episodio della spinta su Valentini? Forse la sfortuna è che abbia colpito la palla di testa Valentini, ma non siamo forse fortunati anche con il Var.

Le dichiarazioni della dirigenza? In primavera mi sono trovato benissimo, ringrazio ancora i direttori per le opportunità. Non ci ho ancora pensato, mi piace vivere le cose fino in fondo. Allenare in Serie A è stato incredibile, vedremo il futuro.

Chi subentrerà? Io spero che le cose per il Verona vadano per il meglio".