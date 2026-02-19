Sammarco: “Finire con dignità il campionato. Col Sassuolo saremo contati ma battaglieri”

L'allenatore del Verona: "Al di là della salvezza bisogna parlare della volontà della squadra e della voglia di lottare"

19 febbraio 2026

Paolo Sammarco presenta in conferenza stampa la sfida tra Sassuolo e Verona di domani sera alle 20.45 a Reggio Emilia.

"Bisogna finire con orgoglio e dignità il campionato? Sono d'accordo - dice l'allenatore dell'Hellas - credo che a Parma l'impegno e la volontà ci sia stata fino all'ultimo secondo, il risultato poi ci ha penalizzato, vediamo tutto nero e siamo ultimi, ma l'atteggiamento di volontà e di soffrire tutti insieme c'è.

Infortunati? Saremo quelli di Parma senza Belghali, Serdar e gli squalificati (Orban e Akpa Akpro). Di quelli che erano fuori non recuperiamo nessuno (Valentini, Bernede, Lovric e Lirola, oltre a Gagliardini). Saremo contati, ma battaglieri.

Ci sono stati tanti infortuni come distorsioni e fratture che esulano dalle responsabilità. Sembra che quando va male poi vada sempre peggio. Infortuni difficili da accettare, guardate Gagliardini con le due costole, va al di là di ciò che si può controllare.

Lirola ha un problema muscolare, ne avrà per qualche settimana. Lovric dovrebbe essere sulla via del recupero. Bernede ha un problema alla caviglia e vorremmo sperare che possa essere davvero a posto prima di scendere in campo. Sta migliorando ma non abbiamo tempi certi.

Ho fatto un in bocca al lupo aSuat, siamo sicuri che tornerà forte quanto prima. Vanno fatti i complimenti al ragazzo per aver provato a darci una mano, evidentemente il problema non era così piccolo come sembrava, è arrivato al punto che non ce la faceva più. Non so nello specifico se sia peggiorato o se sia successo qualcosa, ha provato a dare una mano per quanto poteva.

Credere nella salvezza? Al di là della salvezza bisogna secondo me parlare della volontà della squadra e della voglia di lottare. Noi dobbiamo lottare in campo e dare tutto, solo così si può riaccendere la speranza. Il Sassuolo ha messo in difficoltà quasi tutte le squadre della Serie A, dovremo pensare a mettercela tutta e vincere più duelli possibile.

Chi al posto di Orban? Stiamo valutando anche cose alternative, oggi rifiniamo qualcosa e decidiamo. L'espulsione? È stata una leggerezza, poteva fare a meno di dire quello che ha detto, ma l'arbitro poteva fare a meno di fare quello che ha fatto".