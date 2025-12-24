hellas1903 news Coppa d’Africa, Belghali in campo tutta la gara con l’Algeria

Coppa d’Africa, Belghali in campo tutta la gara con l’Algeria

Coppa d'Africa, Belghali in campo tutta la gara con l'Algeria
L'esterno gialloblù protagonista nel successo della sua nazionale contro il Sudan
Titolarissimo con l'Algeria, Rafik Belghali, nella prima gara delle fasi finali della Coppa d'Africa.

L'esterno del Verona ha contribuito al 3-0 con cui la sua nazionale allenata da Vladimir Petkovic ha battuto il Sudan a Rabat, giocando tutta la gara. Il prossimo impegno di Belghali sarà domenica 28 dicembre, quando l'Algeria sfiderà il Burkina Faso.

Al via della competizione ci sono 24 squadre divise in sei gironi da quattro: si qualificano agli ottavi le prime due di ogni raggruppamento e le quattro migliori terze. Il torneo si concluderà il prossimo 18 gennaio con la finale allo stadio Prince Moulay Abdellah di Rabat.

Girone E

I risultati e il programma:

  • Burkina Faso-Guinea Equatoriale 2-1

  • 24 dicembre, ore 16: Algeria-Sudan 3-0

  • 28 dicembre, ore 16: Guinea Equatoriale-Sudan

  • 28 dicembre, ore 18.30: Algeria-Burkina Faso

  • 31 dicembre, ore 17: Guinea Equatoriale-Algeria

  • 31 dicembre, ore 17: Sudan-Burkina Faso

    • La classifica:

  • Algeria 3 punti

  • Burkina Faso 3 punti

  • Guinea Equatoriale 0 punti

  • Sudan 0 punti

