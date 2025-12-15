hellas1903 news Belghali convocato dall’Algeria per la Coppa d’Africa

gazzanet

Belghali convocato dall’Algeria per la Coppa d’Africa

Belghali convocato dall’Algeria per la Coppa d’Africa - immagine 1
L'esterno gialloblù sarà in Marocco, primo impegno il 24 dicembre
Redazione Hellas1903

Il difensore gialloblù Rafik Belghali tra pochi giorni tornerà a vestire la maglia dell'Algeria.

Il calciatore nativo di Lovanio è stato infatti convocato dal Commissario Tecnico della Nazionale algerina Vladimir Petkovic e si unirà alla selezione del suo Paese natale impegnata dal 21 dicembre al 18 gennaio nella Coppa d'Africa 2025, che si svolgerà in Marocco e le città nelle quali si disputeranno i match sono Rabat, Casablanca, Tangeri, Marrakech, Agadir e Fès.

L'Algeria è inserita nel gruppo E e se la giocherà con Burkina Faso, Guinea Equatoriale e Sudan. Questo il programma gare di Belghali e compagni nella fase a gironi:

Algeria-Sudan | 24/12, Stade 'Moulay Hassan', Rabat. Ore 16

Algeria-Burkina Faso | 28/12, Stade 'Moulay Hassan', Rabat. Ore 18.30

Guinea-Algeria | 31/12, Stade 'Moulay Hassan', Rabat. Ore 17

Per Rafik Belghali, dopo le 4 presenze maturate con l'Algeria di cui 2 nelle sfide di qualificazione ai Mondiali 2026 e 1 gol realizzato nell'ultima amichevole disputata contro l'Arabia Saudita, si tratta della prima partecipazione alla fase finale di un torneo per squadre Nazionali.

Fonte: hellasverona.it

Leggi anche
Bernede: “Vittoria cruciale, ora il mood è quello giusto”
Giovane, caviglia ko. Situazione da valutare, Zanetti fiducioso

© RIPRODUZIONE RISERVATA