Belghali convocato dall’Algeria per la Coppa d’Africa

Il calciatore nativo di Lovanio è stato infatti convocato dal Commissario Tecnico della Nazionale algerina Vladimir Petkovic e si unirà alla selezione del suo Paese natale impegnata dal 21 dicembre al 18 gennaio nella Coppa d'Africa 2025, che si svolgerà in Marocco e le città nelle quali si disputeranno i match sono Rabat, Casablanca, Tangeri, Marrakech, Agadir e Fès.