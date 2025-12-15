Il difensore gialloblù Rafik Belghali tra pochi giorni tornerà a vestire la maglia dell'Algeria.
gazzanet
Belghali convocato dall’Algeria per la Coppa d’Africa
Il calciatore nativo di Lovanio è stato infatti convocato dal Commissario Tecnico della Nazionale algerina Vladimir Petkovic e si unirà alla selezione del suo Paese natale impegnata dal 21 dicembre al 18 gennaio nella Coppa d'Africa 2025, che si svolgerà in Marocco e le città nelle quali si disputeranno i match sono Rabat, Casablanca, Tangeri, Marrakech, Agadir e Fès.
L'Algeria è inserita nel gruppo E e se la giocherà con Burkina Faso, Guinea Equatoriale e Sudan. Questo il programma gare di Belghali e compagni nella fase a gironi:
Algeria-Sudan | 24/12, Stade 'Moulay Hassan', Rabat. Ore 16
Algeria-Burkina Faso | 28/12, Stade 'Moulay Hassan', Rabat. Ore 18.30
Guinea-Algeria | 31/12, Stade 'Moulay Hassan', Rabat. Ore 17
Per Rafik Belghali, dopo le 4 presenze maturate con l'Algeria di cui 2 nelle sfide di qualificazione ai Mondiali 2026 e 1 gol realizzato nell'ultima amichevole disputata contro l'Arabia Saudita, si tratta della prima partecipazione alla fase finale di un torneo per squadre Nazionali.
Fonte: hellasverona.it
© RIPRODUZIONE RISERVATA