Ad Atlanta una partita fisica e molto chiusa della nazionale africana. Fermata sullo 0-0 la Spagna campione d'Europa in carica e fra le favorite per la vittoria finale della competizione.

Una gara di grande contenimento ha fruttato 1 punto storico per i capoverdiani. Giornata no per la Spagna, che non è riuscita a capitalizzare a dovere le occasioni create, complici anche delle ottime risposte del portiere Vozinha.

L'attaccante gialloblù Dailon Rocha Livramento ha compiuto una gara dal grande sforzo fisico correndo su tutto il fronte d'attacco per pressare la difesa avversaria. Spesso isolato a causa del modulo difensivo adottato da Capo Verde, non ha temuto duelli fisici con i difensori spagnoli ma allo stesso tempo è stato fuori dal gioco per lunghi periodi della partita. Nel complesso una partita sufficiente, terminata al 61' con la sua sostituzione.

Rientrato dal prestito in Portogallo con il Casa Pia, Livramento si aggregherà al ritiro estivo del Verona nel mese di luglio. Successivamente società e giocatore decideranno se continuare insieme nelle prossima stagione o se valutare eventuali opportunità di mercato.