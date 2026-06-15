La Serie B 2026-2027 prende forma, ma per conoscere il calendario ufficiale bisognerà attendere ancora qualche settimana.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, la presentazione del nuovo calendario avverrà soltanto alla fine di luglio (dunque in ritardo rispetto allo scorso anno, quando fu svelato l'11 luglio), una volta completate tutte le verifiche relative alle iscrizioni delle società partecipanti al prossimo campionato. Sarebbero due le città che hanno manifestato la propria disponibilità a ospitare l’evento di presentazione, anche se al momento i nomi restano riservati.

Il campionato cadetto scatterà ufficialmente sabato 22 agosto 2026. Come da tradizione, il torneo sarà preceduto dall’Open Day previsto per venerdì 21 agosto, appuntamento che darà il via alla nuova stagione sportiva. Per quanto riguarda la conclusione della regular season, la Gazzetta dello Sport conferma che il campionato terminerà nel weekend compreso tra il 14 e il 16 maggio 2027, aprendo successivamente la fase dedicata a playoff e playout.

Vedi: LE 20 SQUADRE DELLA NUOVA SERIE B 2025/2026