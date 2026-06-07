Sentenza netta nel ritorno della finale playoff di C. Al Del Duca l'Ascoli ha superato per 3-0 il Brescia e, dopo l'1-1 dell'andata, ora può festeggiare la promozione in Serie B, due anni dopo la caduta in terza divisione.

Un gol per tempo per la squadra allenata da Francesco Tomei. Prima frazione ad alta intensità con l'Ascoli che parte forte, trovando subito il gol con Rizzo Pinna all'11' con un tiro dal limite. Poi la reazione dell'Union Brescia che ha avuto quattro importanti occasioni (l'ultima clamorosa con Mallamo). Nella ripresa il raddoppio di Silipo al 52' con una botta sotto la traversa. Vani i tentativi di riaprire la partita da parte della squadra di Corini, con l'Ascoli che è andato vicino al tris, centrandolo con Milanese in tap-in dopo un palo da lui centrato all'86'.

L'elenco delle 20 squadre della nuova serie B 2026/2027 si è dunque completato:

Arezzo

Ascoli

Avellino

Benevento

Carrarese

Catanzaro

Cesena

Cremonese

Empoli

Juve Stabia

Mantova

Modena

Padova

Palermo

Pisa

Sampdoria

Südtirol

Verona

Vicenza