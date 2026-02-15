Cuesta: “Gara difficile, Verona organizzato. Pellegrino un esempio per tutti”

L'allenatore del Parma: "Dovevamo attaccare il blocco basso ed è difficile. Abbiamo avuto pazienza e alla fine l'abbiamo sbloccata"

Carlos Cuesta commenta la vittoria sul Verona in conferenza stampa, mentre il club di Presidio ha scelto il silenzio stampa.

"Siamo felici per la vittoria - dice l'allenatore del Parma - era una gara difficile. Il Verona era una squadra forte. Quando hanno pareggiato, noi dovevamo attaccare il blocco basso ed è difficile. Abbiamo avuto pazienza, equilibrio ed evitare di prendere gol in ripartenza. Attraverso diverse giocate dovevamo provare a sbloccarla e alla fine ci siamo riusciti.

Il rosso a Orban? Non so il motivo e non valuto le scelte arbitrali. Abbiamo trovato un Hellas organizzato, squadra che si è difesa bene e ha provato a crearci problemi come poteva. Complimenti per la prestazione a loro.

Pellegrino? Un attaccante deve avere pazienza, lottare per 90 minuti e nel momento in cui arriva la palla fare la differenza. Lui ce l'ha fatta oggi e sono contento per lui. Sicuramente è un esempio e un'ispirazione per i compagni".