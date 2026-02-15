hellas1903 news Cuesta: “Gara difficile, Verona organizzato. Pellegrino un esempio per tutti”

gazzanet

Cuesta: “Gara difficile, Verona organizzato. Pellegrino un esempio per tutti”

Cuesta: “Gara difficile, Verona organizzato. Pellegrino un esempio per tutti” - immagine 1
L'allenatore del Parma: "Dovevamo attaccare il blocco basso ed è difficile. Abbiamo avuto pazienza e alla fine l'abbiamo sbloccata"
Redazione Hellas1903

Carlos Cuesta commenta la vittoria sul Verona in conferenza stampa, mentre il club di Presidio ha scelto il silenzio stampa.

"Siamo felici per la vittoria - dice l'allenatore del Parma - era una gara difficile. Il Verona era una squadra forte. Quando hanno pareggiato, noi dovevamo attaccare il blocco basso ed è difficile. Abbiamo avuto pazienza, equilibrio ed evitare di prendere gol in ripartenza. Attraverso diverse giocate dovevamo provare a sbloccarla e alla fine ci siamo riusciti.

Il rosso a Orban? Non so il motivo e non valuto le scelte arbitrali. Abbiamo trovato un Hellas organizzato, squadra che si è difesa bene e ha provato a crearci problemi come poteva. Complimenti per la prestazione a loro.

Pellegrino? Un attaccante deve avere pazienza, lottare per 90 minuti e nel momento in cui arriva la palla fare la differenza. Lui ce l'ha fatta oggi e sono contento per lui. Sicuramente è un esempio e un'ispirazione per i compagni".

Leggi anche
Verona in silenzio stampa per il rosso a Orban dopo la sconfitta a Parma
Pagelle, Montipò e Nelsson sbagliano. Bowie si muove bene, cambi ko

© RIPRODUZIONE RISERVATA