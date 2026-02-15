Verona in silenzio stampa per il rosso a Orban dopo la sconfitta a Parma

La motivazione della scelta è stata spiegata a microfoni spenti: l'Hellas sostiene di aver subito un'ingiustizia per il rosso di Pairetto a Orban all'11' del primo tempo, quando l'attaccante ha protestato in modo scomposto per un fallo non concesso.

Non si conoscono, al momento, i termini usati dal nigeriano, che potrebbero essere andati oltre i limiti nei confronti del direttore di gara. Per questo sarà necessario attendere le motivazioni (referto dell'arbitro) dopo la squalifica all'attaccante che verrà comminata dal Giudice Sportivo. Una protesta, seppur scomposta, è difficile che provochi il rosso diretto, serve materia più grave. Altrimenti sì, il Verona avrebbe subito un'ingiustizia. (A.S.)