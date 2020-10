Dirigenza Verona, Longo in arrivo

Pantaelo Longo è in arrivo al Verona. L’ex Segretario generale della Roma sarà il nuovo direttore dell’Hellas ufficialmente a partire dall’inizio del mese di novembre o poco prima. Già nei prossimi giorni il dirigente prenderà confidenza con il suo nuovo club, del quale sarà Direttore operativo sostituendo Francesco Barresi. A.S.

CHI È PANTALEO LONGO

Nato a Roma nel 1977, ex consulente della Federcalcio, esperto di diritto sportivo internazionale, diventa il coordinatore della segreteria generale della Lazio dal settembre 2008 al luglio 2010 quando si trasferisce al Torino dove diviene Segretario generale.

Nella stagione 2019/20 diventa Segretario generale della Roma. Nella prima partita del campionato 2020/21 contro il Verona, il suo ufficio non si accorge che un calciatore della Roma, Diawara, non è inserito nella lista ufficiale dei 25 della rosa e il giocatore scende in campo. Alla Roma viene data partita persa per 3-0. Il giorno stesso Longo si dimette. La responsabilità dell’accaduto viene fatta ricadere su di lui, ma in molti poi lo descrivono come il capro espiatorio del pasticcio. Longo, nel frattempo, aveva già preso contatti con l’Hellas.