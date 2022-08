Empoli-Verona 1-1, Zanetti: “Di certo è il Verona ad essere più contento”

Paolo Zanetti commenta il pareggio dell'Empoli col Verona in conferenza stampa. "Amarezza non è il sentimento giusto - dice l'allenatore dei toscani - sicuramente è il Verona a essere più contento. Non possiamo permetterci di non essere contenti di fare punti in Serie A. Normale, volevamo vincere e abbiamo fatto di tutto, sia a livello caratteriale che tecnico e tattico. Poi le partite vanno chiuse, il calcio è così, e se vogliamo trovare un difetto è non averla chiusa.