Errori a sfavore della Juve, Rapuano spedito in B?

"Antonio Rapuano, direttore di gara in Verona-Juventus, vivrà diverse delle prossime giornate in Serie B, probabilmente. La sua direzione ha mostrato lacune, soprattutto in una occasione, quella della sbracciata di Orban a Gatti. I vertici dell’Aia non hanno apprezzato, voti bassi: ripartire dalla B potrebbe essere una conseguenza". Così scrive la Gazzetta dello Sport dopo le contestate decisioni dell'arbitro che hanno scatenato la rabbia di Tudor.