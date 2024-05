Fiesta que es fantástica esta fiesta! La gioia dei tifosi del Verona a Salerno

Erano in 326 i tifosi gialloblù all'Arechi di Salerno per seguire il Verona in questo lunedì di salvezza 20 maggio 2024. Uno stadio che già aveva portato bene in un altro scontro infuocato, quello del 19 giugno 2011 con l'Hellas che ai playoff di C perse 1-0 ma tanto basto ad essere promosso in B.