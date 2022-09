Fiorentina-Verona, Cioffi: “Male il primo tempo. Lasagna e altri oggi non all’altezza”

L'allenatore gialloblù: "Non sono contento, mi spiace per i tifosi. La sosta non può che farci bene"

Andrea Spiazzi

Queste le dichiarazioni di Gabriele Cioffi in conferenza stampa dopo Fiorentina-Verona.

"Abbiamo giocato male nel primo tempo - dice l'allenatore dei gialloblù - e non per l'approccio sbagliato. Non abbiamo tenuto palla davanti e ci siamo messi in difficoltà da soli senza mai recuperare. Abbiamo gestito male il pallone, nel secondo tempo invece sia per un calo della Fiorentina sia per un miglioramento nostro ho visto un po' più di gioco ma non la luce negli ultimi trenta metri. Così non basta. Molti duelli sono stati persi davanti, con tanti palloni dati agli altri. Senza un buon palleggio fatichi, ti impicchi da solo e sembra che gli avversari strabordino. Nel secondo tempo siamo stati ordinati ma bisogna fare di più".

Verdi ha acceso la luce? È vero. Di Simone posso dire che si allena da una settimana o poco più. Altro non posso, noi dello staff dobbiamo cercare soluzioni per far tirare di più i ragazzi, ma anche loro devono dare qualcosa in più.

Dietro abbiamo vinto diversi duelli, davanti invece ne abbiamo persi troppi e la squadra non ha avuto tempo di respirare. Nella ripresa ho messo Kallon e Verdi, abbiamo giocato meglio ma senza guizzo. Due o tre giocatori hanno giocato sotto le loro possibilità.

La sosta ci fa bene, giocatori come Hrustic e Verdi possono mettere minuti nelle gambe.

La prova di Lasagna? Non all'altezza. Tameze l'avevo visto bene con la Lazio e oggi ho preferito un incontrista come lui. Volevo Hrustic tra le linee ma Lasagna e Henry si sono cercati poco, non sono contento.

Ai tifosi non posso dire altro se non grazie. Perdi e ti appoggiano, prendi un gol nel finale e ti continuano ad applaudire. So benissimo che non sono contenti, spero di tranquillizzarli dicendo che qui non lo è nessuno".