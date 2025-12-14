Queste le formazioni ufficiali di Fiorentina e Verona:
Fiorentina-Verona, le formazioni ufficiali
Giovane e Mosquera in attacco, Al-Musrati a centrocampo
FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Dodò, Mandragora, Fagioli, Sohm, Parisi; Gudmundsson, Kean
A disposizione: Lazzerini, Martinelli, Dzeko, Nicolussi Caviglia, Mari, Richardson, Viti, Ndour, Fortini, Kouadio, Piccoli, Kouame
Allenatore: Paolo Vanoli
VERONA (3-5-2): Montipò; Nunez, Nelsson, Bella-Kotchap; Belghali, Niasse, Al-Musrati, Bernede, Frese; Giovane, Mosquera
A disposizione: Perilli, Toniolo, Oyegoke, Yellu, Valentini, Serdar, Sarr, Orban, Slotsager, Kastanos, Harroui, Ebosse, Gagliardini, Fallou, Ajayi
Allenatore: Paolo Zanetti
Arbitro: Andrea Colombo (Sez. AIA di Como)
Assistenti: Giovanni Baccini (Sez. AIA di Conegliano) e Giuseppe Perrotti (Sez. AIA di Campobasso)
