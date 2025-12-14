hellas1903 news Fiorentina-Verona, le formazioni ufficiali

gazzanet

Fiorentina-Verona, le formazioni ufficiali

Fiorentina-Verona, le formazioni ufficiali - immagine 1
Giovane e Mosquera in attacco, Al-Musrati a centrocampo
Redazione Hellas1903

Queste le formazioni ufficiali di Fiorentina e Verona:

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Dodò, Mandragora, Fagioli, Sohm, Parisi; Gudmundsson, Kean

A disposizione: Lazzerini, Martinelli, Dzeko, Nicolussi Caviglia, Mari, Richardson, Viti, Ndour, Fortini, Kouadio, Piccoli, Kouame

Allenatore: Paolo Vanoli

VERONA (3-5-2): Montipò; Nunez, Nelsson, Bella-Kotchap; Belghali, Niasse, Al-Musrati, Bernede, Frese; Giovane, Mosquera

A disposizione: Perilli, Toniolo, Oyegoke, Yellu, Valentini, Serdar, Sarr, Orban, Slotsager, Kastanos, Harroui, Ebosse, Gagliardini, Fallou, Ajayi

Allenatore: Paolo Zanetti

Arbitro: Andrea Colombo (Sez. AIA di Como)

Assistenti: Giovanni Baccini (Sez. AIA di Conegliano) e Giuseppe Perrotti (Sez. AIA di Campobasso)

Leggi anche
Tifosi gialloblù, in 500 al Franchi a sostegno del Verona
La probabile formazione della Fiorentina per la partita con il Verona

© RIPRODUZIONE RISERVATA