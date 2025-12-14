Tifosi gialloblù, in 500 al Franchi a sostegno del Verona

Revocato giovedì il divieto di trasferta , chi ha potuto tra i tifosi del Verona si è organizzato all'ultimo per la trasferta di Firenze. In due giorni sono stati venduti circa 500 tagliandi nel settore ospiti del Franchi.

Tanti saranno, dunque, i supporters dell'Hellas a sostegno della squadra nella delicata gara di oggi alle 15. Dal canto viola, anche i tifosi della Fiorentina accorreranno numerosi: allo stadio di viale Fanti sono attesi oltre 21 mila spettatori per lo scontro salvezza odierno. Lo scontro però sarà solo in campo, le due tifoserie sono infatti da tempo amiche.