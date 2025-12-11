hellas1903 news Tifosi Verona, stop al divieto di trasferte: gialloblù a Firenze

gazzanet

Tifosi Verona, stop al divieto di trasferte: gialloblù a Firenze

Tifosi Verona, stop al divieto di trasferte: gialloblù a Firenze - immagine 1
Il Ministero dell'Interno ha disposto la revoca del provvedimento preso dopo gli incidenti di Pisa
Redazione Hellas1903

Il Ministero dell'Interno ha disposto la revoca del divieto di trasferte per i tifosi del Verona.

Una decisione presa dopo gli incidenti scoppiati all'esterno dell'Arena Garibaldi, stadio del Pisa, prima della gara tra i nerazzurri e l'Hellas, il 18 ottobre scorso

Lo stop era di tre mesi, ora ridotti con la possibilità per i sostenitori gialloblù di tornare a seguire la squadra lontano dal Bentegodi.

Trasferta aperta, quindi, anche per le altre gare che sarebbero state out, ossia con il Milan, il Napoli e la Cremonese.

Leggi anche
Verona con la Fiorentina, poi la “pausa” per la Supercoppa
Free Slot Games Online

© RIPRODUZIONE RISERVATA