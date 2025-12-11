Il Ministero dell'Interno ha disposto la revoca del divieto di trasferte per i tifosi del Verona.
Tifosi Verona, stop al divieto di trasferte: gialloblù a Firenze
Il Ministero dell'Interno ha disposto la revoca del provvedimento preso dopo gli incidenti di Pisa
Una decisione presa dopo gli incidenti scoppiati all'esterno dell'Arena Garibaldi, stadio del Pisa, prima della gara tra i nerazzurri e l'Hellas, il 18 ottobre scorso
Lo stop era di tre mesi, ora ridotti con la possibilità per i sostenitori gialloblù di tornare a seguire la squadra lontano dal Bentegodi.
Trasferta aperta, quindi, anche per le altre gare che sarebbero state out, ossia con il Milan, il Napoli e la Cremonese.
