Verona con la Fiorentina, poi la “pausa” per la Supercoppa

Il Verona, infatti, salterà il prossimo turno, del 21 dicembre a causa della Supercoppa Italiana che vede partecipare anche il Bologna, che avrebbe dovuto essere al Bentegodi nel turno prenatalizio. La gara verrà recuperata giovedì 15 gennaio alle 18.30, mentre nel turno successivo, ultimo impegno del 2025 e 17ma giornata di campionato, l'Hellas sarà a San Siro contro il Milan domenica 28 dicembre alle 12.30.