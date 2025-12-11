Si gioca tanto l'Hellas domenica al Franchi con la Fiorentina. Dopo l'exploit con l'Atalanta i gialloblù cercano la continuità in casa della Viola, prima di una "pausa" forzata.
Verona con la Fiorentina, poi la “pausa” per la Supercoppa
Il Verona, infatti, salterà il prossimo turno, del 21 dicembre a causa della Supercoppa Italiana che vede partecipare anche il Bologna, che avrebbe dovuto essere al Bentegodi nel turno prenatalizio. La gara verrà recuperata giovedì 15 gennaio alle 18.30, mentre nel turno successivo, ultimo impegno del 2025 e 17ma giornata di campionato, l'Hellas sarà a San Siro contro il Milan domenica 28 dicembre alle 12.30.
La 38esima edizione della Supercoppa Italiana si svolgerà a Riad e, come lo scorso anno, si disputerà con la formula a quattro squadre, che prevede due semifinali ad eliminazione diretta (18 e 19 dicembre 2025) e la finale il 22 dicembre 2025.
La prima semifinale sarà Napoli-Milan (giovedì 18 dicembre 2025 e si giocherà alle 20 italiane), la seconda Bologna-Inter (venerdì 19 dicembre 2025 sempre alle 20 in Italia). La finale tra le vincenti delle semifinali si disputerà lunedì 22 dicembre 2025. alle ore 20.
