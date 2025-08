Formazione tipo, Montipò unico italiano del Verona

Con le cessioni di Coppola e Ghilardi, e l'arrivo in difesa di Nunez, Ebosse e Valentini, nella formazione tipo del Verona, allo stato attuale del mercato, resta un solo italiano . È Lorenzo Montipò a "difendere" il tricolore nell'Hellas. Non cambia molto nemmeno per la panchina. Col Sudtirol , inizialmente seduti, c'erano 3 italiani su 15: Perilli, Magro e Calabrese.

Se a questo, poi, si aggiunge che la politica del Verona di Presidio, identica peraltro a quella settiana, è quella di vendere il talento appena il valore sale, chiaro che gli italiani in rosa li si trova col lumicino, specialmente in un club che deve salvarsi e che ancor più i calciatori giovani e già bravi deve per forza scovarli all'estero, dove costano meno e sì che vengono valorizzati fin da giovanissimi potendo, dunque, offrire delle garanzie in più sul campo. A.S.