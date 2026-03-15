È Martin Frese a parlare in conferenza stampa dopo la sconfitta del Verona col Genoa.
hellas1903 news Frese: “Momento difficile, non siamo stati bravi come a Bologna”
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Frese: “Momento difficile, non siamo stati bravi come a Bologna”
Il danese: "Dopo l'1-0 non abbiamo spinto, ci prepareremo per fare tre punti nella prossima"
"È un momento difficile per noi, sicuramente - dice il difensore gialloblù - la prossima la prepareremo come sempre, ci alleneremo bene come sempre per provare a portare a casa i tre punti.
Mai tirato in porta? Non siamo stati abbastanza bravi soprattutto nella seconda parte della partita. Dobbiamo creare più occasioni per cercare di segnare.
Perché non siamo stati quelli di Bologna? Non so esattamente il motivo, non siamo stati in grado di creare le stesse occasioni, dopo l'1-0 non abbiamo spinto. Ci abbiamo provato, ma non siamo stati abbastanza bravi oggi per fare gol".
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