Frese: “Una delle peggiori partite, dobbiamo lottare, il campionato è lungo”

L'esterno: "Oggi è stata difficile, guardiamo avanti e proviamo a vincere a Napoli"

Redazione Hellas1903 4 gennaio - 20:48

Martin Frese commenta in conferenza stampa la pesante sconfitta del Verona col Torino.

"Com'è il morale nello spogliatoio? Oggi è stata difficile - spiega l'esterno - personalmente non ho giocato bene. L'unica cosa da fare è quella di guardare avanti e provare a prendere tre punti a Napoli.

Non so spiegare perché abbiamo approcciato male la gara, lo dobbiamo analizzare sicuramente. La prima frazione è andata male. Probabilmente è stato uno dei peggiori primi tempi di questa stagione. Dobbiamo fare del nostro meglio per migliorare.

Sicuramente è stato un brutto giorno per me. Non c'è niente da fare ora se non lottare e guardare al futuro, il campionato è ancora lungo.

Il 4-2-3-1 della ripresa può essere una soluzione? Sì, ogni squadra deve avere alternative, c'era qualcosa da cambiare rispetto al primo tempo e può essere una soluzione per il futuro".