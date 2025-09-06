Gagliardini, il Verona ci pensa

Il Verona non molla l'idea di portare in gialloblù dal mercato degli svincolati, dopo Akpa-Akpro, anche Roberto Gagliardini, idea nata nell'ultimo giorno di mercato. L'ex Monza potrebbe arrivare anche subito, riporta Alfredo Pedullà, oppure più avanti, se avrà pazienza di aspettare. In serie A si possono tesserare fino a un massimo di due calciatori senza contratto fino al 22 dicembre.
