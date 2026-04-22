Sean Sogliano in corsa per il ruolo di nuovo direttore sportivo della Roma.
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Gazzetta: “Anche Sogliano in corsa per la Roma”
Lo scrive "La Gazzetta dello Sport". Un'ipotesi, questa, che prenderebbe corpo se il club giallorosso decidesse di interrompere il rapporto con Ricky Massara.
Il quotidiano inserisce il nome di Sogliano in una lista che comprende anche Cristiano Giuntoli e Tony D'Amico, diesse dell'Hellas dal 2018 al 2022, prima di passare all'Atalanta.
A Sogliano, Presidio Investors ha proposto un rinnovo contrattuale fino al 30 giugno 2029 con il Verona.
La proprietà attende una risposta. I tempi pesano molto, perché alla Roma, comunque, una decisione non appare prossima, una scelta su Massara è attesa a stagione chiusa, a giugno.
Per l'Hellas, intanto, c'è da pensare al futuro, che comincerà in Serie B. Allo stato delle cose, i vertici societari non hanno considerato alternative a Sogliano.
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