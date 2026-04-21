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Verona verso il Lecce, Bowie in dubbio, Suslov da valutare

Verona verso il Lecce, Bowie in dubbio, Suslov da valutare - immagine 1
Sabato al Bentegodi la partita con la formazione giallorossa
Redazione Hellas1903

Sabato il Verona gioca con il Lecce, ieri è iniziata la preparazione dei gialloblù.

Allo Sporting Center Paradiso, allenamenti in corso per la gara del Bentegodi. In dubbio Bowie, fermato da un risentimento muscolare prima della partita con il Milan.

Da valutare anche Suslov, assente domenica a causa di una distorsione alla caviglia.

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