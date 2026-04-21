Sabato il Verona gioca con il Lecce, ieri è iniziata la preparazione dei gialloblù.
hellas1903 news Verona verso il Lecce, Bowie in dubbio, Suslov da valutare
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Verona verso il Lecce, Bowie in dubbio, Suslov da valutare
Sabato al Bentegodi la partita con la formazione giallorossa
Allo Sporting Center Paradiso, allenamenti in corso per la gara del Bentegodi. In dubbio Bowie, fermato da un risentimento muscolare prima della partita con il Milan.
Da valutare anche Suslov, assente domenica a causa di una distorsione alla caviglia.
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