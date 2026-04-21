Lecce, dopo il pari con la Fiorentina i salentini si giocano molto a Verona

Di Francesco: "il Verona è al nostro livello, dobbiamo spingere più di loro e portare i punti a casa"

Da questa mattina in ritiro a Bussolengo, l'allenatore giallorosso ha parlato ieri sera della prossima partita contro i gialloblù: "Io credo che il Verona sia ultimo ma meriterebbe molto di più per le prestazioni che ha fatto.È una squadra in salute con giocatori forti e interessanti.Non dobbiamo sottovalutarli, sono al nostro livello e servirà spingere al massimo per ottenere il risultato".