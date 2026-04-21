Dopo il pareggio 1-1 con la Fiorentina, il Lecce si prepara a una trasferta delicata. Al Bentegodi gli uomini di Di Francesco si giocheranno una fetta importante della loro stagione.
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Lecce, dopo il pari con la Fiorentina i salentini si giocano molto a Verona
Di Francesco: "il Verona è al nostro livello, dobbiamo spingere più di loro e portare i punti a casa"
Da questa mattina in ritiro a Bussolengo, l'allenatore giallorosso ha parlato ieri sera della prossima partita contro i gialloblù: "Io credo che il Verona sia ultimo ma meriterebbe molto di più per le prestazioni che ha fatto.È una squadra in salute con giocatori forti e interessanti.Non dobbiamo sottovalutarli, sono al nostro livello e servirà spingere al massimo per ottenere il risultato".
La partita di sabato si preannuncia una gara di grande tensione agonistica, fondamentale per la stagione del Lecce, che vorrà ottenere i 3 punti e prepararsi ad un'altra trasferta importante in programma l'1 maggio contro il Pisa. Saranno settimane cruciali per i giallorossi.
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