Zigoni su Orban: “Incontri il tifoso aggredito e gli chieda scusa”

Ha detto del gesto di domenica dell'attaccante: "Inaccettabile e da condannare al 1000 percento. Provo un grande dispiacere. Era molto nervoso, questo è evidente. Il periodo tremendo dell’Hellas, questa stagione sciagurata… E la sconfitta con il Milan: ho visto la partita, è stata una giornata triste, perché si poteva fare un bel risultato, anche vincere, e magari avresti avuto ancora qualche piccola speranza di salvarti. Ci sono rimasto male. Di sicuro è stato così anche per Orban. Doveva essere molto arrabbiato”.

Poi: “Un giocatore deve essere sempre orgoglioso del sostegno dei tifosi, ancor di più quando le cose sono negative com’è per il Verona. Può essere che ti senti abbattuto, che tu abbia voglia solamente di andare via, però la gente è lì per la squadra, per la passione, per l’amore che ha per l’Hellas. È lì anche per te e devi essere riconoscente. Per questo ho una speranza. Che Orban possa vedere il tifoso che ha aggredito e gli faccia le sue scuse, in maniera sentita e convinta. Che non soltanto scattino una foto insieme, che firmi un autografo per lui, ma che si parlino, che chiariscano quel che è avvenuto. Il signore che è stato colpito è una persona che ha il Verona nel cuore. Orban, del Verona, è un giocatore, e non può non aver capito quanto questa squadra sia amata, quanto i tifosi le siano legati”.